BMW a dévoilé il y a peu l’EcoPaintJet Pro, un robot industriel capable de peindre des motifs complexes sur les carrosseries des véhicules. Ce robot « de tuning » a été développé grâce à un partenariat entre BMW et la firme allemande Duerr. La précision de la machine est telle qu’il n’est plus nécessaire de poser un masque sur les zones à peindre (afin d’éviter les débordements). Le temps de préparation est quasi nul, l’EcoPaintJet Pro ayant la capacité de s’adapter à tout type de carrosserie et donc de véhicules.

Sans débords, l’emploi de produits de nettoyages extrêmement polluants (pour enlever la peinture mal placée) devient parfaitement inutile, et les salles dédiées à la peinture ne nécessitent plus de système de ventilation puissant (et là encore polluants). L’économie en dépense énergétique est de 6000 mégawatt-heures pour 7000 heures d’utilisation, soit une réduction de l’empreinte carbone de 2000 tonnes/an. L’EcoPaintJet Pro est donc, et de loin, le robot le plus « vert » dans son domaine d’activité.