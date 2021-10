Instagram va inviter les ados à faire une pause

Instagram présente de nouvelles initiatives visant les adolescents, notamment en les invitant à faire une pause. Le réseau social veut également les éloigner des contenus nuisibles.

Une pause pour les adolescents sur Instagram

C’est Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook, qui a levé le voile sur les nouvelles initiatives d’Instagram visant les adolescents. Il n’a toutefois pas précisé quand les fonctionnalités seront disponibles. Le cadre a par ailleurs été assez vague sur les contenus nuisibles.

« Nous allons lancer quelque chose qui, je pense, fera une différence considérable, à savoir que lorsque nos systèmes voient qu’un adolescent regarde le même contenu encore et encore, et que c’est un contenu qui peut ne pas être propice à son bien-être, nous l’inciterons à regarder un autre contenu », a déclaré Nick Clegg sur CNN concernant Instagram. Il a ajouté que le projet d’Instagram Kids est en pause. Ce n’est pas une surprise pour le coup, Instagram l’a déjà annoncé il y a quelques jours. Cette version doit viser les enfants de moins de 13 ans.

Les nouvelles méthodes pourraient répondre à certaines des préoccupations de la lanceuse d’alerte Frances Haugen. Elle a récemment affirmé que Facebook savait que ses algorithmes étaient destructeurs, qu’ils conduisaient les jeunes vers des contenus préjudiciables et que le réseau social ne supprimait qu’une fraction des discours haineux. Frances Haugen estime également que le Congrès devrait réformer la section 230 du Communications Decency Act afin d’accroître la responsabilité de Facebook pour les contenus choisis par les algorithmes. De plus, elle pense que Facebook devrait ajouter des frictions pour réduire la viralité des contenus et obliger les utilisateurs à réfléchir à leurs publications plutôt que de les partager par réflexe.