Instagram Kids : Facebook suspend son projet d’application pour enfants

Instagram avait prévu une version Kids de son application pour toucher les enfants de moins de 13 ans, mais le réseau social a décidé de suspendre ce projet. Cela fait suite à de nombreuses critiques de diverses associations.

Instagram Kids ne sortira pas tout de suite

Dans le détail, Instagram explique vouloir prendre son temps pour « travailler avec les parents, les experts, les décideurs et les régulateurs, d’écouter leurs préoccupations et de démontrer la valeur et l’importance de ce projet pour les jeunes adolescents en ligne aujourd’hui ».

Instagram reste en tout cas persuadé que cette application Kids pour les enfants est une bonne idée. Le groupe préfère donner un contrôle aux parents, plutôt qu’une application classique demandant aux enfants de confirmer leur âge. Il est facile de mentir dans la deuxième situation. De plus, le réseau social note que les enfants ont des téléphones de plus en plus tôt.

Les procureurs généraux de 44 États ont adressé en mai une lettre au fondateur de Facebook, évoquant les recherches montrant une corrélation entre l’utilisation des réseaux sociaux et la hausse de la détresse psychologique et des comportements suicidaires au sein de la jeunesse. Ils y mentionnaient entre autres les torts causés par la comparaison permanente avec ses pairs, comme les troubles de l’alimentation (anorexie, boulimie), ainsi que les dangers du harcèlement en ligne par d’autres adolescents ou par des adultes criminels. Un collectif militant contre le marketing ciblant les enfants avait envoyé quelques semaines plus tôt une lettre à Mark Zuckerberg allant dans le même sens.

Le projet sera positif pour les enfants, assure Instagram

« Les détracteurs d’Instagram Kids y verront une reconnaissance du fait que le projet est une mauvaise idée. Ce n’est pas le cas », assure le groupe. « La réalité est que les enfants sont déjà en ligne, et nous pensons que le développement d’expériences adaptées à leur âge et conçues spécifiquement pour eux est bien meilleur pour les parents que la situation actuelle », poursuit-il. L’argument avancé est que d’autres plateformes ont la même mentalité. Instagram cite YouTube et TikTok comme exemples.

Qu’est-ce que l’on retrouvera sur Instagram Kids ? Ce sera du contenu pour les 10-12 ans, explique le réseau social. Il faudra l’accord parental pour s’inscrire et il n’y aura pas de publicités. Aussi, le contenu et les fonctionnalités disponibles seront adaptés aux enfants. Les parents pourront superviser le temps que leurs enfants passent sur l’application et contrôler qui peut leur envoyer des messages, qui peut les suivre et qui ils peuvent suivre.