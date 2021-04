Facebook ne doit surtout pas proposer Instagram Kids, estiment des associations

Facebook prépare en ce moment Instagram Kids, une version du réseau social pour les moins de 13 ans. Mais des associations de protection de l’enfance ne veulent surtout pas que ce projet existe.

Dans une lettre ouverte, l’initiative Campaign for a commercial-free childhood (CCFC) s’adresse directement à Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, pour mettre un terme au projet d’Instagram Kids. La CCFC regroupe des dizaines de groupes, de défenseurs individuels et des chercheurs. Ils écrivent :

De plus en plus de recherches démontrent que l’utilisation excessive des appareils et des réseaux sociaux est néfaste pour les adolescents. Instagram, en particulier, exploite la peur de manquer quelque chose et le désir d’approbation des pairs pour inciter les enfants et les adolescents à vérifier constamment leurs appareils et à partager des photos avec leurs abonnés. L’accent mis sans relâche par la plateforme sur l’apparence, la présentation de soi et l’image de marque représente un défi pour la vie privée et le bien-être des adolescents.

Les jeunes enfants sont encore moins bien armés sur le plan du développement pour faire face à ces défis, car ils apprennent à gérer les interactions sociales, les amitiés et leur sens intérieur des forces et des défis au cours de cette période cruciale de leur développement. De plus, les jeunes enfants sont très influençables par la prédiction algorithmique de ce sur quoi ils pourraient cliquer ensuite, et nous sommes très préoccupés par la façon dont la prise de décision automatisée déterminerait ce que les enfants voient et expérimentent sur Instagram Kids.