Instagram prépare une version pour les enfants de moins de 13 ans

Il faut avoir au minimum 13 ans pour créer et utiliser un compte sur Instagram. Mais le réseau social l’assure : beaucoup d’enfants qui n’ont pas encore cet âge cherchent à y avoir accès. Ils vont donc avoir le droit à une version spécifique.

« Les enfants demandent de plus en plus à leurs parents s’ils peuvent rejoindre des applications qui les aident à suivre leurs amis », déclare Adam Mosseri, le patron d’Instagram, dans un tweet. « Une version d’Instagram où les parents ont le contrôle, comme nous l’avons fait avec Messenger Kids, est quelque chose que nous explorons. Nous vous en dirons plus à l’avenir », a-t-il ajouté.

Kids are increasingly asking their parents if they can join apps that help them keep up with their friends. A version of Instagram where parents have control, like we did w/ Messenger Kids, is something we’re exploring. We’ll share more down the road.

— Adam Mosseri 😷 (@mosseri) March 18, 2021