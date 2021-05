44 États américains veulent que Facebook abandonne Instagram Kids

Les procureurs généraux de 44 États américains ont adressé une lettre à Mark Zuckerberg, lui demandant de ne pas sortir Instagram Kids. Cette version pour enfants du réseau social, actuellement en développement, fait polémique depuis la révélation de son existence. Elle concerne ceux qui ont moins de 13 ans.

Instagram Kids ne doit pas voir le jour, estiment 44 États américains

« La recherche montre une corrélation entre l’utilisation des réseaux sociaux et la hausse de la détresse psychologique et des comportements suicidaires au sein de la jeunesse », argumentent les procureurs. Ils citent des études montrant les torts causés par la comparaison permanente avec ses pairs, comme les troubles de l’alimentation (anorexie, boulimie). Ils mentionnent aussi les dangers du harcèlement en ligne par d’autres adolescents ou par des adultes criminels et assurent que les enfants ne maîtrisent pas suffisamment les codes numériques.

« Les réseaux sociaux ne sont pas seulement des outils puissants qui peuvent nuire aux plus jeunes, ce projet pourrait en plus faciliter la tâche aux prédateurs », résume la procureure Letitia James de l’État de New York. « Facebook a un passif négatif en matière de protection de la sécurité et de la vie privée des enfants sur sa plateforme », poursuivent les procureurs.

Ce n’est pas la première fois que Mark Zuckerberg et Facebook se font taper sur les doigts pour Instagram Kids. Le mois dernier, des associations de protection de l’enfance avaient demandé à ce que le réseau social pour enfants ne voie surtout pas le jour.