Cette borne de recharge rajoute 100 km d’autonomie à votre voiture en 3 minutes !

Le 30 septembre dernier, le groupe suisse ABB présentait « la borne de recharge la plus rapide du monde ». Elle est capable de fournir 100 km d’autonomie en moins de 3 minutes et sa puissance de 360 kW permet une recharge complète en seulement 15 minutes au maximum selon le véhicule.

Mais ce n’est pas tout, elle peut également charger simultanément quatre voitures. Cette borne de recharge qui peut faire adopter la voiture électrique aux personnes encore récalcitrantes s’appelle Terra 360.

La demande d’infrastructures de recharge est plus élevée que jamais

Comme vous le savez probablement, les voitures électriques gagnent actuellement du terrain. Les fournisseurs rivalisent d’ailleurs de puissance pour offrir des recharges toujours plus rapides. Et à raison, puisque le problème du temps de recharge est souvent ce qui fait rechigner la plupart des acheteurs à opter pour une voiture électrique.

Comme l’explique Frank Muehlon, président de la division e-mobilité d’ABB, « la demande d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, en particulier de bornes de recharge rapides, pratiques et faciles à utiliser, est plus élevée que jamais ».

La borne de recharge Terra 360 arrivera en Europe d’ici la fin d’année

Avec sa borne de recharge, le groupe ABB vise non seulement les infrastructures publiques comme les stations-services et les parkings de supermarchés mais aussi les locaux commerciaux, comme le ravitaillement des flottes de camions et de fourgonnettes.

Malgré tout, EDF prévient que ce genre de charge rapide ne doit pas être systématiquement utilisé car il risque de réduire la durée de vie de la batterie de 10% par rapport au mode standard ou au mode lent.

A savoir que le Terra 360 sera disponible en Europe d’ici la fin de cette année 2021. Il débarquera dans les régions Amérique et en Asie en 2022.