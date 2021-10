Firefox se met à afficher des suggestions sponsorisées dans la barre d’adresse

Mozilla a pris la décision des publicités au niveau de la barre d’adresse de Firefox quand un utilisateur fait une recherche. Cela se présente sous forme d’une suggestion sponsorisée.

« Firefox Suggest est une nouvelle fonctionnalité qui sert de guide fiable vers le meilleur du Web, en faisant apparaître des informations et des sites pertinents pour vous aider à atteindre vos objectifs », indique Mozilla. Les utilisateurs qui commencent à entrer des mots dans la barre d’adresse de Firefox se verront proposer des résultats de Google et des publicités juste en dessous.

La publicité s’invite dans la barre d’adresse de Firefox

Dans une image, Mozilla montre l’exemple du mot-clé Costa Rica dans la barre d’adresse de Firefox et d’une publicité vers un site qui propose un guide touristique, ainsi que vers Wikipédia. Le groupe explique que les suggestions sponsorisées viennent de « partenaires de confiance en fonction de ce que vous recherchez ». Aussi, « aucune nouvelle donnée n’est collectée, stockée ou partagée pour formuler ces nouvelles recommandations ».

Ces contenus sponsorisés sont d’abord en place aux États-Unis et on imagine bien qu’ils arriveront ailleurs au fil du temps. Il y a au moins un point positif dans cette histoire : il est possible de les désactiver. Il faut pour cela se rendre dans les préférences de Firefox, choisir la section « Vie privée et sécurité », trouver la partie « Barre d’adresse » et décocher la case « Inclure des suggestions sponsorisées occasionnelles ».

Ce n’est en tout cas pas ce type de « nouveauté » qui fera plaisir aux utilisateurs. Le navigateur a perdu des parts de marché ces dernières années. Par exemple, près de 50 millions d’utilisateurs ont abandonné le navigateur en trois ans.