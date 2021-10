Citroën dévoile Skate, un véhicule de transport futuriste… avec des pneus sphériques

Citroën a la tête dans le futur. Le fabricant français a dévoilé il y a quelques jours le Skate, un véhicule autonome 100% électrique et au look futuriste monté sur un chassis équipé… de roues sphériques ! Chaque Skate est en fait un véhicule dédié, un « Pod » adapté à certains services particuliers, ce qui explique que ces Pods ont été conçus en collaboration avec des poids lourds de l’industrie française (JC Deaux, Accor, Sofitel).

Un skate, et des possibilités infinies. À vous de nous dire en commentaire le Pod dont vous rêvez #TheUrbanCollëctif pic.twitter.com/J3dR90s08o — Citroën France (@CitroenFrance) October 1, 2021

L’autre grande particularité du Skate, c’est ce chassis avec 4 roues sphériques. Ces roues baptisées Eagles 360 ont été conçues et fabriquées par l’équipementier américain Goodyear, et leur « rotondité » ne serait uniquement esthétique : les Eagles 360 permettraient de manœuvrer le véhicule en diagonale ou sur le côté (!) sans compter que la forme et la structure de ces roues garantirait une résistance aux chocs et à l’usure à toute épreuve.

Comme on peut s’en douter, le Skate n’est encore qu’un prototype concept, et rien ne dit que Citroën se décide un jour à en faire un véritable projet commercial, tout au moins dans un avenir proche.