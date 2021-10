WandaVision : une série spin-off sur Agatha Harkness est prévue sur Disney+

Agatha Harkness, vue dans WandaVision, n’a pas dit son dernier mot avec Marvel qui prépare une série spin-off pour Disney+. Kathryn Hahn, qui a incarné le rôle de la sorcière, sera de retour.

Une série spin-off sur Agatha Harkness pour Disney+

Ce spin-off sur Agatha Harkness sera une comédie noire, selon Variety. Il n’est pour l’instant pas précisé si la série prend place après les événements de WandaVision ou avant pour explorer le passé de la sorcière qui a affronté Wanda Maximoff, alias la Sorcière Rouge.

Jac Schaeffer, la scénariste en chef de WandaVision, sera le scénariste et la productrice exécutive de cette série dérivée. Il n’y a pour l’instant aucune information sur le scénario, sur le casting ou encore sur la date de sortie sur Disney+.

Cette série autour d’Agatha Harkness montre en tout cas que Disney+ et Marvel veulent miser sur des histoires autour des personnages du MCU. Il y a déjà eu WandaVision pour Wanda et Vision, Falcon et le Soldat de l’Hiver autour de Sam Wilson/Falcon/Captain America et Bucky Barnes/Soldat de l’Hiver/Loup blanc et plus récemment Loki autour… de Loki.

Les prochaines séries Marvel déjà annoncées sont Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, Ironheart, The Guardians of the Galaxy Holiday Special et une série se déroulant dans le Wakanda. Autant dire que les fans de Marvel auront de quoi faire entre ça et les films au cinéma.