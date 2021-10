Orange met fin à l’engagement avec ses nouveaux forfaits 4G/5G

Comme prévu, Orange a opéré à un changement au niveau de ses forfaits mobiles pour mettre un terme à l’engagement. Cela concerne aussi bien les offres 4G que les offres 5G.

Fin de l’engagement pour les forfaits chez Orange

Il y a quatre forfaits 4G sans engagement chez Orange. Voici le détail :

2 heures d’appels, SMS/MMS en illimité et 100 Mo d’Internet à 2,99€/mois pendant un an puis 7,99€/mois

2 heures d’appels, SMS/MMS en illimité et 20 Go d’Internet à 13,99€/mois pendant un an puis 18,99€/mois

Appels, SMS et MMS en illimité et 10 Go d’Internet à 21,99€/mois pendant un an puis 26,99€/mois

Appels, SMS et MMS en illimité et 70 Go d’Internet à 14,99€/mois pendant un an puis 29,99€/mois

Et voici les forfaits 5G sans engagement chez Orange :

Appels, SMS et MMS en illimité et 120 Go à 20,99€/mois pendant un an puis 32,99€/mois

Appels, SMS et MMS en illimité et 130 Go à 29,99€/mois pendant un an puis 44,99€/mois

Appels, SMS et MMS en illimité et 200 Go à 49,99€/mois pendant un an puis 64,99€/mois

Certains l’auront remarqué : le forfait avec la 5G en illimité n’est plus disponible. Orange a décidé d’y mettre un terme et propose seulement une formule avec 200 Go pour les gros consommateurs.

Tous les forfaits d’Orange sans engagement sont disponibles dès maintenant sur le site de l’opérateur.