Mort de Kôichi Sugiyama, compositeur controversé de la BO culte des jeux Dragon Quest

Kôichi Sugiyama, véritable légende parmi les compositeurs de BO de JV, est mort le 30 septembre dernier d’un choc septique à l’âge canonique de 90 ans. Kôichi Sugiyama a composé les bandes originales de la totalité des jeux de la franchise DQ, et il devait encore en être de même pour le prochain Dragon Quest XII : The Flames of Fate. Le thème principal de cette BO, tous les geeks du monde entier la connaissent, au même titre que les musiques de Final Fantasy VII ou d’un Super Mario.

Kôichi Sugiyama, dirigeant l’orchestre philarmonique de Tokyo

Yûji Horii (créateur de la saga Dragon Quest) et Akira Toriyama (chara-design), les deux plus fidèles compagnons de route du compositeur, ont réagi avec émotion à la nouvelle. Infatigable travailleur, Kôichi Sugiyama avait même son nom dans le Guinness des records en tant que plus vieux compositeur de JV en activité, et on lui doit pas moins de 500 compositions pour la célèbre saga ainsi que pour d’autres titres, un film (Godzilla vs. Biollante, jamais diffusé en France) et des séries (Gatchaman).

Malheureusement, le décès de cet immense compositeur laisse un fort goût de cendre dans la bouche, car Kôichi Sugiyama était aussi un féroce négationniste des crimes de guerre commis par le Japon durant la seconde guerre mondiale. Ultra conservateur et nationaliste, Kôichi a émaillé une partie de sa carrière de propos difficiles à entendre, allant de l’homophobie déclarée à la négation du massacre de Nankin durant lequel « des centaines de milliers de civils et de soldats désarmés sont assassinés et entre 20 000 et 80 000 femmes et enfants sont violés par les soldats de l’Armée impériale japonaise » (source Wiki). A moins de penser que la haine puisse se planquer dans des notes de musique, l’oeuvre de Kôichi Sugiyama mérite toujours d’être écoutée.