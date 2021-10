🔥 [#BonPlan] Free propose sa Freebox Mini 4K à 9,99€/mois pendant un an

Free espère attirer de nouveaux clients avec sa nouvelle offre proposant la Freebox Mini 4K pour seulement 9,99€/mois la première année. Le tarif habituel la première année est de 15,99€/mois.

Une belle promo pour la Freebox Mini 4K

L’offre à 9,99€/mois pour la Freebox Mini 4K inclut les appels, Internet et la télévision. Pour la téléphonie, il y a les appels en illimité vers les fixes de plus de 110 destinations. Côté Internet, les clients ont le droit à jusqu’à 1 Gb/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mb/s en débit montant. Autant dire que cela devrait largement suffire pour la plupart des usages. Pour ce qui est de la télévision, il y a plus de 220 chaînes incluses.

La Freebox Mini 4K est également un modèle qui se différencie des autres box de l’opérateur (à part la Freebox Pop), puisque le boîtier TV tourne sous Android TV. Cela permet d’accéder à Android TV et toutes les applications qui sont disponibles dessus, comme YouTube et les services de streaming vidéo (Netflix, Prime Video, Disney+, etc). Il y a également tout un catalogue au niveau du Google Play Store.

L’offre pour la Freebox Mini 4K à 9,99€/mois la première année puis 34,99€/mois ensuite est disponible dès maintenant sur le site de Free. L’opérateur propose jusqu’à 100€ pour les frais de résiliation de votre fournisseur actuel. Aussi, il y a un engagement d’un an.