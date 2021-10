Canon dévoile un objectif photo pour la VR (4K et 180°)

Les casques VR commencent lentement à sortir du marché de niche (merci l’Oculus Quest) mais au delà d’une offre de contenu de plus en plus polyvalente, il manquait encore une pierre à l’équation : la possibilité de créer ses propres contenus en VR. Canon fait un pas en ce sans avec le RF 5,2mm F2.8L Dual Fisheye (ouf !), un objectif photo taillé pour l’enregistrement de contenus VR en 4K et 180°. L’objectif RF Dual Fisheye dispose donc de deux optiques et Canon nous promet des enregistrements qualitatifs, ce qui pour l’instant était le propre de hardwares dédiés très onéreux et surtout beaucoup plus encombrants.

L’utilitaire EOS VR Utility et un plugin pour Adobe Premiere permettront d’exploiter au mieux les vidéos enregistrées avec le RF 5,2mm F2.8L Dual Fisheye.

Même s’il est proposé à un tarif plus « accessible », le Canon RF 5,2mm F2.8L Dual Fisheye affiche tout de même un prix de vente de 2 199 euros, sachant que l’objectif est uniquement compatible aujourd’hui avec l’EOS R5 de Canon (prix du boitier : 4500 euros).