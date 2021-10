Selon TSMC, la pénurie de composants serait aggravée par la constitution de stocks de précaution

Le fondeur taiwanais TSMC est particulièrement bien placé pour donner son avis sur la pénurie de composants qui semble devoir ne jamais cesser. Mark Liu, CEO de TSMC, s’est confié aux journalistes du Time, et l’on sent bien que ce dernier ne veut plus porter le chapeau de la pénurie actuelle.

Liu explique en effet qu’après les complaintes de plusieurs de ses clients dans le secteur de l’automobile, ces derniers se plaignant de manquer de certaines pièces, une équipe du groupe a été mandatée afin de lister les entreprises véritablement en manque de composants.

Surprise, il s’est avéré que certains clients du fondeur constituaient des stocks de composants, par précaution ou pour faire artificiellement monter les prix (la rareté se paye plus cher), ce qui a pour effet mécanique d’accroître encore un peu plus la pénurie. Le fondeur a alors pris la décision de favoriser les clients qui étaient réellement en rupture au détriment de ceux qui faisaient le choix du stockage. Entre les arrêts temporaires d’usines dus au Covid-19, la demande bien au dessus de l’offre et les décisions assez égoïstes de certains fabricants, la crise des composants n’est sans doute pas prête à trouver son terme.