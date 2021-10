Panne Facebook : 6 milliards de dollars évaporés et de nouvelles explications

La panne massive qu’ont subi Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp le lundi 4 octobre n’a pas été sans conséquences financières pour le groupe. Outre les pertes de recettes issues de la pub en ligne (qui restent à évaluer) Facebook a en effet perdu 6 milliards de dollars à la bourse de New-York, l’action du groupe perdant 4,89% de sa valeur quelques heures après l’annonce de la panne.

Facebook a expliqué sommairement les raisons de cette panne massive (« un changement de configuration erroné »), et d’autres spécialistes des réseaux sont venus compléter ce communiqué officiel. Matthew Prince, CEO de Cloudflare, estime que selon les données rapportées par son service, la panne de Facebook n’est pas due à une cyberattaque mais bien plutôt à une énorme bévue lors de la maintenance des serveurs. « C’est comme si quelqu’un avait arraché les câbles des centres de données de Facebook d’un seul coup, et avait déconnecté les sites d’Internet » déclare ainsi le patron de Cloudflare. Les DNS de Facebook devenant inaccessibles, Facebook.com a même été référencé temporairement comme site à vendre sur DomainTools !

Autre constat, les requêtes sur les serveurs DNS ont explosé (+300%), les utilisateurs de Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp tentant désespérément de se connecter aux différents services. Cette surcharge de requêtes n’a même pas fait ciller l’internet mondial, ce qui est plutôt un constat rassurant. En revanche, la panne de Facebook a entrainé l’arrêt du système informatique de l’entreprise : les salariés de Facebook n’ont plus été en mesure de travailler durant de longues heures. On notera enfin que la panne de Facebook est intervenue quelques heures seulement après l’interview à charge de Frances Haugen, ex-cadre dirigeante de Facebook devenue lanceuse d’alerte. La loi des séries…