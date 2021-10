Suicide Squad : Will Smith n’exclut pas son retour dans le rôle de Deadshot

Présent dans le premier (et très médiocre) Suicide Squad de David Ayer, Will Smith n’avait pas été appelé pour le second opus réalisé par James Gunn, une mise à l’écart que l’intéressé lui-même ne parvenait pas à expliquer. Dans The Suicide Squad, le chef d’équipe de la bande de freaks n’est plus Deadshot (Will Smith donc) mais Bloodsport. un rôle interprété à la perfection par le très élégant Idris Elba.

Dans une interview pour GQ, l’acteur donne finalement des explications un peu plus convaincantes pour son absence de l’opus de James Gunn… et semble ouvrir des portes concernant son retour dans un prochain film de la franchise : « Je travaillais et ils étaient prêts à filmer. C’était un problème d’emploi du temps. Ils n’ont recruté personne pour incarner Deadshot hein ? Donc Idris joue un autre personnage. Il ne joue pas Deadshot ? Cool, donc je peux revenir. »



Etant donné l’énorme succès de The Suicide Squad et la popularité tout aussi énorme de Will Smith, retrouver l’acteur en tête d’affiche aux côtés d’Idris Elba, de Margot Robbie et de John Cena ne pourrait qu’attirer les spectateurs dans les salles. Reste encore à savoir si la Warner est encore intéressée par le box-office depuis le lancement de HBO Max…