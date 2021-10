Réchauffement climatique : la NASA a lancé un nouveau satellite pour surveiller la surface terrestre

Le lundi 27 septembre, la Nasa a lancé le Landsat 9, un nouveau satellite conçu pour surveiller les paysages de la Terre. Pour rappel, la NASA a développé un programme spatial d’observation de la Terre appelé « Landsat » au milieu des années 1960 à la demande de l’Institut des études géologiques américain et du département de l’agriculture.

Jusqu’à présent, 9 satellites ont été lancés et le Landsat 9 est le dernier à avoir décollé avec succès depuis le Space Launch Complex 3E de Vandenberg à bord d’une fusée Atlas V de l’United Launch Alliance (ULA). Après son décollage, le satellite s’est dirigé vers son orbite finale qui se trouve à 705 km au-dessus du sol.

Les satellites Landsat jouent un rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique

Ces neuf satellites disposent d’un champ de vision de quinze degrés et opèrent sur une orbite héliosynchrone. Plusieurs instruments d’observation se trouvent à bord de ces satellites. Ils serviront à capturer plusieurs millions d’images en lumière visible, panchromatique et infrarouge. Ils serviront également à étudier les changements climatiques et l’utilisation des terres.

D’après Thomas Zurbuchen, administrateur associé pour la science à la NASA, « Landsat 9 sera nos nouveaux yeux pour observer notre planète en mutation. En travaillant en tandem avec les autres satellites Landsat, ainsi qu’avec nos partenaires de l’Agence spatiale européenne qui exploitent les satellites Sentinel-2, nous obtenons une vision plus complète de la Terre que jamais auparavant. Nous aurons des observations de n’importe quel endroit de notre planète tous les deux jours ».

Ces observations de Landsat 9 guideront la prise de décisions scientifiques sur les problèmes environnementaux actuels liés au réchauffement climatique et à la gestion des ressources.