Un drone a filmé l’ouragan le plus puissant de l’année… de l’intérieur !

Avez-vous déjà entendu parler de Saildrone ? Il s’agit d’une entreprise américaine qui conçoit, fabrique et exploite une flotte de véhicules de surface sans équipage. Justement, un des drones marins de cette entreprise, le Saildrone Explorer, vient récemment de réussir l’exploit de filmer le centre d’un ouragan de catégorie 4.

Cet ouragan, dénommé Sam, s’est déplacé au-dessus de l’océan Atlantique à moins de 1 000 kilomètres des Antilles. Cet ouragan a été classé catégorie 4, ce qui signifie que c’est le plus puissant ouragan répertorié cette année.

Un drone résistant et doué d’une autonomie d’une année complète

Cependant, le Saildrone Explorer est parvenu à filmer l’intérieur de cet ouragan. D’après l’entreprise, l’appareil à dû faire face à des vagues de 15 mètres de haut et des vents soufflant à plus de 190 km/h. Pour information, ce drone marin ressemble à une planche à voile orange de sept mètres de long. Il est alimenté par des panneaux solaires et se sert du vent pour avancer.

Le drone comporte des caméras et de nombreux capteurs qui servent à mesurer le vent, la pression, la taille des vagues, le gaz carbonique ou encore la biomasse des poissons. De plus, le Saildrone Explorer est prévu pour résister aux conditions extrêmes et fonctionner de manière autonome pendant une année complète.