Ce dispositif permet à un drone de cibler des ennemis sans radar de tir

L’avionneur américain Lockheed Martin vient de développer un nouveau dispositif atypique. Il s’agit du Legion Pod, une nacelle longue de 2,5 mètres et dotée d’un capteur infrarouge qui permet de suivre une cible. Plus précisément, ce dispositif permet à un drone d’engager des aéronefs ennemis de façon autonome et sans radar de tir.

En effet, faire l’acquisition d’une cible lors d’un combat aérien nécessite généralement l’utilisation d’un radar. Pourtant, ce radar peut avoir été mis hors de service par les forces ennemies. Mais le Legion Pod de Lockheed Martin pourrait, quant à lui, toujours engager une cible.

Crédits: Lockheed Martin

Le dispositif est à la fois rapide et facile à installer sur les drones

Rappelons que l’acquisition d’une cible ou l’acquisition d’objectif est la détection, l’identification et la localisation d’une cible de façon suffisamment détaillée pour permettre l’emploi efficace des moyens létaux et non-létaux.

Avec ce dispositif Legion Pod, un drone à capacité furtive produit par General Atomics dénommé Avenger a réalisé plusieurs acquisitions de cible de façon totalement autonome en début juillet dans le sud de la Californie. A noter que l’installation du Legion Pod sur le drone ne nécessite pas d’importantes modifications sur les équipements techniques à bord de l’avion. De plus, trois mois auraient suffi à associer le dispositif et intégrer son logiciel dans le système de gestion de mission du drone Avenger.

Néanmoins, Lockheed Martin a néanmoins souligné qu’un drone doté du Legion Pod doit évoluer conjointement avec d’autres aéronefs pilotés. De plus, ce drone militaire ne serait pas encore autonome, même dans les manœuvres de décollage et d’atterrissage. Son pilotage nécessiterait effectivement au moins deux personnes au sol, dont un pilote.