Medal of Honnor : Above and Beyond annoncé sur l’Oculus Quest 2, et un portage envisagé pour Blade & Sorcery

Il y a quelques jours à peine, votre serviteur se plaignait du maigre volume de gros titres à venir pour l’Oculus Quest, et voilà qu’en 72 heures, plusieurs annonces d’importance viennent infirmer ces craintes. Après Resident Evil 4 et Song in the Smoke, voilà donc que Medal of Honnor : Above and Beyond, déjà disponible sur PCVR, est annoncé pour l’Oculus Quest 2 (pas de Quest 1). C’est une vraie surprise, le jeu n’étant pas calibré à l’origine pour un support aussi peu puissant que le Quest 2. Le premier trailer de cette version est pourtant assez rassurant, même si les textures prennent un méchant coup au passage. Medal of Honnor : Above and Beyond sera disponible sur Quest 2 avant la fin de l’année.



Autre info qui fait du bien : Blade and Sorcery pourrait lui aussi débarquer sur l’Oculus Quest 2 (là encore, pas sur le modèle d’origine). Interrogé sur un possible portage, le studio WarpFrog a répondu de façon plutôt engageante : “Nous n’aimons pas faire de promesses, mais nous étudions la question“. Le jeu est toujours en accès anticipé sur PCVR.