Song in the Smoke : le survival VR prend date sur Oculus Quest, Rift et PSVR (+trailer)

C’est incontestablement l’un des gros titres VR de la fin de l’année (avec RE4 sur Oculus Quest 2). Song in the Smoke est un survival-action qui doit déjà beaucoup (surtout ?) aux superbes graphismes de l’artiste japonais Katsuya Terada. L’artiste et mangaka japonais a notamment été le character designer du somptueux dessin animé Blood, the Last Vampire.

Song in The Smoke proposera les activités assez traditionnelles d’un survival (chasse, craft, faire du feu, etc.) et le studio 17 bit nous promet un jeu « vivant » (sous entendu, cela devrait grouiller de bestioles plus ou moins féroces) et particulièrement immersif puisque le joueur aura vraiment l’impression d’être « véritablement dans ce monde ».

Le très prometteur Song in the Smoke sera disponible le 7 octobre prochain sur Oculus Quest, Rift et PSVR (pas de jaloux). Le prix de vente est de 29,99 euros, ce qui ne semble pas trop excessif pour un jeu disposant à priori d’une belle durée de vie.