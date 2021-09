Snapchat France s’associe à M6 et d’autres pour enrichir sa rubrique Discover

Snapchat annonce plusieurs partenariats en France, dont avec M6, pour étoffer sa section Discover. Celle-ci est accessible après avoir ouvert l’application et effectué un balayage vers la gauche sur l’écran.

Du nouveau pour Discover sur Snapchat en France

Lancée il y a cinq ans avec huit partenaires (Le Monde, Paris Match, L’Equipe, Melty, Cosmopolitan, Vice, Konbini et Tastemade), Discover a accueilli depuis une quarantaine de médias (BFMTV, 20 Minutes, Brut, Vogue, Society, France Télévisions, Topito, MAD, Arte, Chef Club, Loopsider, 01Net, Le Figaro, RMC, Mademoizelle.com, Cuisine Actuelle, Radio France, Europe 1, Bein, Le Parisien, Marie Claire, Cuisine Actuelle, Geo et d’autres).

Grâce à la nouvelle alliance avec le groupe M6, Discover sur Snapchat en France proposera des extraits d’émissions de M6 et W9, de Top chef au Meilleur pâtissier, en passant par Recherche Appartement ou Maison ou encore Cauchemar en Cuisine. Ce sera dans un format vertical. De quoi développer « le rayonnement et la notoriété » des marques du groupe M6 sur le numérique et auprès des jeunes, indique Snapchat dans un communiqué, selon qui 13 millions d’utilisateurs français regardent au moins une émission Discover tous les mois.

Autre annonce, l’arrivée du YouTubeur Hugo Travers avec son condensé d’actualités Hugo décrypte. Paris Match, qui avait cessé l’aventure Discover en 2020, revient avec le programme Pic’s Story pour raconter les histoires derrière ses clichés les plus célèbres. En outre, France Inter proposera « un show sur les mots du féminisme », présenté par la journaliste Giulia Foïs, tandis que la start-up Jellysmack, spécialisée dans les vidéos pour les réseaux sociaux, met en avant le dépassement de soi avec des histoires de sportifs dans Déterminés.

Ce type de partenariats permet aux médias de toucher un public jeune et à Snapchat de séduire les annonceurs et de fidéliser son audience, les revenus publicitaires étant partagés entre les deux parties. Selon Médiamétrie, Snapchat comptait en juillet 17 millions d’utilisateurs quotidiens en France, dont 9,6 millions qui ont entre 15 et 34 ans.