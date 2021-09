Altice (SFR) a discrètement racheté le MVNO Prixtel

Sans prévenir personne, Altice, la maison-mère de SFR, a racheté Prixtel. L’acquisition a eu lieu au début de l’été, mais elle a seulement été dévoilée il y a peu. Et encore, il s’agit d’une révélation par voie de presse.

Nouvelle acquisition pour Altice/SFR

La Tribune a pu consulter un e-mail interne révélant que Altice/SFR a mis la main sur Prixtel le 25 juin dernier. Le plus surprenant ici est que ni l’un ni l’autre n’ont communiqué publiquement sur ce sujet. Altice a pourtant dévoilé plusieurs rachats ces derniers mois, dont Réglo Mobile en mai dernier et Coriolis il y a 10 jours. Pourquoi rester muet sur Prixtel ?

Dans l’e-mail interne, Grégory Rabuel, PDG d’Altice France, explique que le rachat des opérateurs virtuels (MVNO) comme Prixtel permet à son groupe et SFR de répondre « à l’équation qui oppose prix bas et investissements élevés ».

On comprend en tout cas le changement de politique chez Prixtel. Son intérêt était de proposer des forfaits mobiles sans engagement avec lesquels il était possible de choisir le réseau d’Orange ou SFR, et ce au moment de la souscription. Cette option a disparu en juillet dernier, pour uniquement laisser SFR comme choix aux nouveaux clients. On comprend pourquoi maintenant…

À l’arrivée, les récentes acquisitions d’Altice/SFR lui permettent ajouter plus de 1,5 million d’abonnés à son parc qui en comptait 18,1 millions au deuxième trimestre. C’est un moyen de concurrencer Bouygues Telecom qui a racheté il y a quelques mois Euro-Information Telecom, regroupant 2 millions de clients chez NRJ Mobile, Auchan Telecom et d’autres MVNO.