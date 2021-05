Altice (SFR) acquiert 50% du MVNO Réglo Mobile

Altice France, la maison-mère de SFR, annonce avoir signé un contrat d’acquisition de 100% du MVNO Afone Participations détenant 50% de l’activité de Réglo Mobile.

Réglo Mobile est un MVNO qui avait au départ pour nom E.Leclerc Mobile et qui a vu le jour en 2007. Aujourd’hui, Afone Participations et Leclerc sont partenaires à 50/50 de l’activité mobile de Réglo Mobile. Avec cette opération, Altice France devient partenaire de Leclerc, renforce son parc de 770 000 clients mobiles et bénéfice de la distribution dans les centres E.Leclerc. Le groupe souligne que cette acquisition est soumise à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence.

Ce scénario rappelle un peu ce qui s’est passé avec Bouygues Telecom et Euro-Information Telecom il y a quelques mois. Le premier a racheté le second, qui détient de nombreux MVNO. On retrouve NRJ Mobile, Auchan Télécom, Cdiscount Mobile, Crédit Mutuel Mobile et CIC Mobile. Bouygues Telecom a ainsi accueilli deux millions de clients d’un coup. Ce n’est pas autant pour Altice France et Réglo Mobile qui se contente « seulement » de 770 000 clients.

Les clients de Réglo Mobile sont déjà sur le réseau de SFR. Rien ne devrait donc changer pour eux, au niveau de la qualité du moins. À voir maintenant si des évolutions sont à venir d’un point de vue tarifaire.