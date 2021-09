Samsung : une amende de 39 millions d’euros pour avoir gonflé les prix des téléviseurs

Samsung a écopé d’une amende de 39 millions euros aux Pays-Bas pour avoir influencé les prix en ligne de ses téléviseurs, selon l’Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés (ACM).

Une amende pour Samsung et ses pratiques avec les prix des téléviseurs

« De janvier 2013 à décembre 2018, Samsung a exercé une influence indue sur les prix en ligne de téléviseurs vendus par sept commerçants », a indiqué l’ACM dans un communiqué. Le constructeur coréen s’est dit déçu et va faire appel de la décision. « Nous pensons que Samsung n’a pas enfreint les règles de concurrence sur le marché néerlandais de la télévision », a déclaré le groupe, cité par la télévision publique néerlandaise NOS.

Les prix des nouveaux modèles de téléviseurs baissent rapidement après leur entrée sur le marché. Samsung essayait de contrer cela en coordonnant les prix avec les commerçants, a expliqué l’ACM. Ainsi, « Samsung protégeait ses propres marges et les marges des détaillants au détriment du consommateur », a-t-elle poursuivi.

Martijn Snoep, président de l’ACM, ajoute que Samsung a veillé à ce que les commerçants augmentent leurs prix jusqu’au prix du marché souhaité, sous couvert de recommandations de prix.

Samsung savait qu’il ne pouvait pas forcer les détaillants à augmenter leurs prix pour les téléviseurs. Le groupe a donc surveillé les prix pratiqués par les commerçants et les informait de ceux de leurs concurrents, les encourageant à les augmenter pour rester concurrentiels. « Le comportement de Samsung a faussé la concurrence au niveau de la vente au détail et a entraîné des prix plus élevés pour les consommateurs », a ajouté le président de l’ACM.