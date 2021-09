Amazon annonce plein de produits : robot Astro, Echo Show 15, Hey Disney et plus

Amazon a organisé aujourd’hui une conférence où furent annoncés plein de produits : robot Astro, Echo Show 5, Amazon Glow et plus encore. Voici les principales annonces.

Robot Astro

Astro est un robot domestique avec l’assistant Alexa intégré qui peut surveiller la maison, aider les utilisateurs à rester en contact avec la famille et plus encore. Astro peut se déplacer dans la maison, vérifier des zones spécifiques et afficher une vue en direct des pièces lorsque le propriétaire est absent. Il peut également être utilisé pour prendre soin à distance de parents âgés.

Le robot s’intègre avec les produits Ring et peut patrouiller de manière autonome dans la maison avec le service Ring Protect Pro. L’appareil a également une personnalité qui lui donne « l’impression de faire partie de la famille », selon les dires d’Amazon.

Le prix sera de 1 000 dollars au lancement puis 1 450 dollars ensuite (pas d’information sur la tarification en euros). Astro sera disponible d’ici la fin de l’année, sans date plus précise.

Echo Show 15

Echo Show 15 est un tout nouvel Echo Show doté d’un écran de 15,6 pouces que vous pouvez fixer au mur ou poser sur un support compatible. L’écran d’accueil personnalisable avec les widgets Alexa permet de rester facilement organisé : consulter son calendrier familial, gérer ses listes de choses à faire et d’achats, trouver l’inspiration pour les repas et plus encore.

Avec l’Echo Show 15, vous pouvez visualiser et contrôler vos appareils connectés, laisser des mots sous forme de pense-bêtes à votre famille ou appeler vos proches via Alexa. Le produit permet également de regarder des contenus en 1080p sur Netflix, Prime Video ou Molotov. Côté technique, Amazon dit que l’appareil embarque le processeur Amazon AZ2 Neural Edge de nouvelle génération. Cela permet à l’Echo Show 15 de traiter la vision par ordinateur directement sur l’appareil.

Le prix est de 249,99 euros. Il n’y a pas de date de sortie précise.

Hey Disney

Amazon s’associe à Disney pour créer un nouvel assistant vocal « Hey Disney » qui permettra aux enfants (et aux adultes) d’utiliser un appareil Echo pour interagir avec les personnages de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et plus. Il y aura également des histoires, des anecdotes, des blagues et d’autres contenus.

Les chambres d’hôtel à Walt Disney World Resort en Floride auront des produits Echo avec Hey Disney activé. Cela reste à confirmer pour les autres pays.

Amazon Glow

Amazon Glow est un appareil interactif basé sur un projecteur qui propose aux enfants des activités à réaliser lors d’appels vidéo avec des parents et des amis. Les enfants et leurs familles peuvent lire des histoires à distance, jouer à des jeux, créer des œuvres d’art, etc.

Le prix d’Amazon Glow est de 250 dollars (pas d’information pour le prix en euros).

Ring Always Home Cam

Amazon a présenté l’année dernière sa caméra de surveillance Ring Always Home Cam. Le groupe en reparle aujourd’hui parce qu’il y a maintenant une liste pour ceux qui veulent acheter un exemplaire.

Ring Alarm Pro

Ring Alarm Pro est conçu pour servir de hub de maison connectée avec une fonctionnalité de routeur Wi-Fi Eero intégrée. Il se connecte aux caméras Ring présentes dans la maison pour stocker localement les séquences vidéo Ring. Il s’intègre également à des produits tiers comme les serrures de porte, les détecteurs de fumée, etc.

Le prix du Ring Alarm Pro est de 250 dollars (pas d’information pour le prix en euros).

Halo View

Le Halo View est une version mise à jour du bracelet connecté Halo avec un écran AMOLED qui offre des mesures de santé, un suivi en direct des séances d’entraînement, etc.

Le prix du Halo View est de 80 dollars (pas d’information pour le prix en euros).

Halo Fitness

En complètement du Halo View, il y a Halo Fitness. C’est un service où l’on retrouve des entrainements sportifs avec différents coachs. Le système rappelle Apple Fitness+.

Alexa Together

Alexa Together est un service d’abonnement conçu pour aider les membres âgés de la famille à se sentir plus à l’aise lorsqu’ils vivent seuls, tout en permettant à leur famille de prendre de leurs nouvelles. Alexa Together comprend une option de réponse urgente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui permet de se connecter aux services d’urgence, et l’assistance à distance permet aux membres de la famille de gérer les soins à distance.

Le prix d’Alexa Together est de 19,99 dollars par mois (pas d’information pour le prix en euros).