Amazon présentera plein de produits le 28 septembre

Amazon nous donne rendez-vous le 28 septembre prochain à 18 heures (heure française) pour une conférence autour de nouveaux produits. Le commerçant en ligne organise ce rendez-vous une fois par an, toujours à l’automne. Il a d’ailleurs envoyé des invitations aux médias.

Une conférence Amazon le 28 septembre

La nature exacte des produits qui seront annoncés par Amazon le 28 septembre reste encore un peu vague. Le groupe indique seulement qu’il faut s’attendre à des « appareils, fonctionnalités et services », sans plus de détail. À noter qu’il n’y aura pas un moyen de suivre l’événement en ligne : un flux vidéo public ne sera pas disponible. Il faudra donc attendre les annonces avec des communiqués et articles des médias invités.

À quoi s’attendre ? Les années passées, Amazon a annoncé de nouvelles enceintes Echo, des mises à jour logicielles de son assistant Alexa, de nouveaux routeurs Eero, des caméras Ring mises à jour, des produits Fire TV, des micro-ondes avec Alexa et plus encore. Amazon a également tendance à annoncer ses produits les plus uniques et expérimentaux lors de son événement d’automne. Il y a par exemple eu la bague Echo Loop, les lunettes Echo Frames et un drone Ring. Ce dernier, présenté l’année dernière, n’est toujours pas disponible et Amazon n’a rien communiqué de nouveau à son sujet.