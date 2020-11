Echo Frames : Amazon lance des lunettes connectées… sans réalité augmentée

La copie rendue est encore timide, mais c’est au moins un début. Amazon vient de lancer aux Etats-Unis (et uniquement aux US) sa première paire de lunettes connectées, l’Echo Frames. Ces dernières ressemblent comme deux gouttes d’eau à des lunettes de vue classique mais il y a une bonne raison à ce design discret : l’Echo Frames ne propose aucun fonction de réalité augmentée. Pas besoin de LiDAR et autres capteurs massifs donc. L’utilisateur pourra tout de même accéder à l’assistant vocal Alexa ou écouter de la musique avec. A noter que les minuscules HP intégrés s’adaptent au niveau sonore environnant.

Amazon annonce aussi une amélioration de l’autonomie de 40%, un point (très) faible du premier modèle présenté. Les lunettes connectées d’Amazon sont disponibles à la vente, aux Etats-Unis donc, au prix de 250 dollars. Ce tarif est 70 dollars plus élevé que le premier prix annoncé. Il est sans doute temps que les lunettes AR, les vraies, débarquent sur le marché…