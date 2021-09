Xbox Series X/S : plus de 100 jeux seront optimisés pour le Dolby Vision

C’était une promesse de Xbox, mais la concrétisation a été un peu plus lente que prévue. Après une assez longue phase de test, le Dolby Vision est enfin disponible pour les développeurs de jeux Xbox Series (seuls les films pouvaient en profiter), et Xbox annonce que plus d’une centaine de titres sont ou seront compatibles avec ce format d’affichage HDR, dont un certain… Halo Infinite ! Des centaines d’autres jeux auront droit aussi au HDR 10 ou à l’option Auto HDR (qui fait des miracles sur les anciens jeux de la Xbox One et de la Xbox 360).

Les joueurs qui souhaitent profiter de l’affichage en Dolby Vision devront à minima disposer d’un écran compatible avec le Dolby Vision (logique). Si l’on en croit le communiqué de Microsoft propose des blancs jusqu’à 40 fois plus lumineux, des noirs 10 fois plus profonds et des couleurs sur 12 bits. A noter que le Dolby Vision peut tout à fait fonctionner avec l’affichage en ray-tracing de certains jeux. Xbox collaborerait aussi avec certains fabricants de téléviseurs afin que ces derniers proposent des mises à jour du firmware pour la compatibilité Dolby Vision à 120 Hz.