Des millions d’appareils pourraient être privés d’Internet à partir du 30 septembre

Un coup de panne généralisé pourrait affecter la plupart des appareils conçus et commercialisés avant 2017, qu’il s’agisse de smartphones, d’ordinateurs portables, de tablettes, de téléviseurs ou encore de consoles de jeux.

La raison est qu’un important certificat numérique de sécurité va expirer le 30 septembre 2021. Suite à cette expiration et en l’absence de mise à jour, un autre certificat, plus critique, sera suspendu. Pourtant, ce second certificat est indispensable pour se connecter à Internet.

Le certificat qui expirera le 30 septembre 2020 est intitulé « IdentTrust DST Root CA X3 ». La validité de ce certificat a commencé le 30 septembre 2000 et arrive à expiration cette année. Pourtant, ce certificat est la base du certificat ISRG Root X1 qui est indispensable pour se connecter à Internet.

Le chercheur à l’origine de cette découverte, Scott Helme, a déclaré que tous les anciens smartphones, téléviseurs connectés ou consoles de jeux qui n’auront pas été mis à jour n’auront plus accès à certains services Internet. Par exemple, il ne sera plus possible de regarder des vidéos sur Internet ou même de consulter les services de messagerie.

D’ailleurs, le chercheur a affirmé que plusieurs systèmes d’exploitation seront concernés par cette panne, comme les iPhones sous iOS 9, ou encore les smartphones sous Android 2.3.5 et les versions antérieures. Mais aussi les ordinateurs fonctionnant avec le Windows XP Service Pack 2 et les ordinateurs Apple sous macOS 10.12.0. Les consoles comme la PS3 et la PS4 seront aussi visées ainsi que les appareils fonctionnant sous Ubuntu et Blackberry.

Pour anticiper cette coupure, il faut absolument mettre à jour votre appareil ou installer une version récente du navigateur Firefox car ce dernier n’utilise pas ce certificat de sécurité.