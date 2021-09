La mairie de Paris veut brider les trottinettes électriques en location à 10 km/h

Les trottinettes électriques ont fait leur entrée dans le code de la route en 2019 et elles sont de plus en plus prisées chaque année. Néanmoins, la réglementation a interdit aux entreprises de location de proposer des trottinettes électriques dépassant les 25 km/h sous peine d’amende. Cependant, cette limite pourrait encore être revue à la baisse.

En effet, la marie de Paris teste depuis juillet 2021, une limitation des trottinettes électriques en location à 10 km/h. Cette limitation est ainsi appliquée dans certains lieux très fréquentés dans le cœur de Paris comme Bastille, Les Halles ou encore République. Apparemment, les engins seraient bridés automatiquement par le biais de la géolocalisation.

Cette nouvelle mesure sur les trottinettes électriques pourrait s’appliquer dès la fin de l’été

La mairie de Paris a déclaré dans un communiqué qu’elle voulait tirer un bilan de cette première étape à la fin de l’été pour décider si la mesure sera étendue ou non. En tout cas, le maire du 6ème arrondissement de Paris a déjà déclaré être en faveur de l’extension de cette mesure dans tout Paris, sauf quelques exceptions.

Il se pourrait ainsi que les sociétés comme Lime, Dott ou Tier, doivent s’adapter en fonction de ce que la mairie de Paris décidera ultérieurement. En cas d’extension de cette mesure, la question sera de savoir si les citoyens disposant de leur propre trottinette devront aussi se plier à cette limitation de 10 km/h ou pourront garder la limitation de 25 km/h.