Un objet non identifié a violemment percuté Jupiter

Plusieurs astronomes ont enregistré un mystérieux flash lumineux dans la haute atmosphère de Jupiter. Des observations antérieures ont révélé que ce type de flashs témoignait de l’impact d’un objet extraterrestre avec la planète géante.

Il y a quelques jours, il y eut un violent impact dans la haute atmosphère de Jupiter. Des astronomes ont effectivement enregistré un flash lumineux le 13 septembre 2021 qui atteste d’un nouvel impact sur Jupiter. Néanmoins, si les scientifiques ignorent pour l’instant la nature de cet objet détruit, ils affirment qu’il a dû être énorme.

C’est le huitième impact d’envergure enregistré par les astronomes

En effet, c’est le huitième impact enregistré par les scientifiques depuis celui de 1994. Pour rappeler les faits, une comète dénommée Shoemaker-Levy 9 ou SL9 s’est disloquée et est entrée en collision avec Jupiter entre le 16 et le 22 juillet 1994. Cet événement a été enregistré par de nombreux astronomes et a fourni la première observation directe d’une collision entre deux objets extraterrestres du système solaire.

Plus tard, les astronomes ont encore pu documenter sept impacts d’objets inconnus sur Jupiter, en 2009, 2010, 2012, 2016, 2017, 2019 et 2020, rapporte la revue Planetary and Space Science. En effet, il faut savoir que les impacts d’objets ne sont pas rares sur Jupiter en raison de sa grandeur et de sa forte attraction gravitationnelle qui lui vaut d’attirer à lui entre 20 à 60 objets chaque année.