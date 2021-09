Windows 11 : la version finale peut être téléchargée en avance

Microsoft proposera officiellement Windows 11 le 5 octobre prochain, mais il est déjà possible de télécharger le nouveau système d’exploitation pour les utilisateurs vraiment pressés.

Vous pouvez déjà télécharger Windows 11

L’astuce pour télécharger dès maintenant la version finale de Windows 11 est de passer par le programme Windows Insider. Celui-ci est normalement destiné aux testeurs qui veulent profiter des futures mises à jour sous forme d’une version bêta. Mais ici, Microsoft propose aux testeurs la version stable de son nouveau système d’exploitation.

Avant toute chose, il faut s’assurer d’avoir un PC compatible. Vous pouvez télécharger l’outil de Microsoft (disponible ici) pour voir si c’est le cas. Si votre PC est compatible, enregistrez-vous sur le site du programme Windows Insider. Utilisez ensuite votre PC sous Windows 10 et rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider. Cliquez sur le bouton pour ajouter votre PC au programme et liez votre compte Microsoft. Choisissez ensuite le canal Release Preview, confirmez, validez les conditions et redémarrez votre PC. Retournez ensuite dans Paramètres > Mise à jour et sécurité> Windows Update et vous devriez voir une bannière vous invitant à télécharger Windows 11. Cliquez sur « Télécharger et installer ».

Une fois Windows 11 installé, retournez dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et sélectionnez l’option pour ne plus recevoir les versions tests. Ainsi, vous serez de retour sur le canal « normal » de Windows avec les mises à jour classiques, sans avoir les bêtas.

Si vous n’êtes pas pressé ou pas à l’aise, attendez le 5 octobre. Vous n’aurez qu’à lancer Windows Update et faire la mise à jour.