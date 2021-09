Brave : le navigateur orienté confidentialité se dote d’une fonction de visioconférence

Brave ne manque pas de courage (hum…) face au géant Google. Le navigateur orienté confidentialité et sécurité se dote d’une fonction extrêmement tendance en ces temps de pandémie : la visioconférence. Les 36 millions d’utilisateurs de Brave pourront désormais accéder à Brave Talk, un outil qui suit la « philosophie » globale de Brave : les appels en visio ne sont pas géolocalisés (ne cherchez pas l’option), les communications sont chiffrées, et surtout, Brave Talk propose les appels vidéos privés gratuits… et en illimité !

L’outil est directement intégré au navigateur (via l’icône de caméra) mais l’on peut aussi y accéder via une adresse url directe, talk.brave.com. Au delà des appels vidéos privés gratuits et illimités, les utilisateurs les plus exigeants pourront basculer sur Brave Talk Premium, une offre cette fois payante (7 dollars/mois) qui propose l’enregistrement des appels, la fonction Mute (Silence) sur certains participants à la visio, la possibilité d’appeler directement trois personnes ou plus, etc. A noter enfin que Brave Talk sera bientôt disponible sur mobile (iOS et Android).