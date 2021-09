Kirby: Discovery of the Stars pour Switch fuite avant le Nintendo Direct

Un Nintendo Direct a lieu ce soir et l’un des jeux qui sera présenté sera visiblement Kirby: Discovery of the Stars sur Switch. C’est en tout cas ce qui en resort avec une fuite venant de Nintendo Japon.

Un nouveau jeu Kirby pour Nintendo Switch en 2022

Nintendo Japon a mis à jour son calendrier de sortie et évoque Kirby: Discovery of the Stars. C’est intéressant quand on sait que ce jeu n’existe pas… du moins officiellement. On comprend facilement que le groupe a fait une gaffe et a mis à jour son calendrier avant son Nintendo Direct. Le plus étonnant est que le jeu est toujours listé, bien que la gaffe fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques dizaines de minutes.

Kirby: Discovery of the Stars sortira dans le courant de 2022 (au printemps, semble-t-il) sur Switch, si l’on s’en tient aux premières informations communiquées. Il n’y a pour l’instant pas d’autre information sur le titre, si ce n’est l’image ci-dessus. Nintendo nous en dira probablement plus ce soir. Pour rappel, le Nintendo Direct débutera à minuit et durera environ 40 minutes.

Cette fuite est en tout cas intéressante quand on sait que le Nintendo Direct doit se focaliser sur les jeux qui arriveront cet hiver sur Switch. Doit-on comprendre qu’il y aura des exceptions, étant donné que le nouveau jeu Kirby doit sortir dans le courant de 2022 ?