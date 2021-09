Un nouveau Nintendo Direct annoncé : 40 minutes de jeux

Nintendo annonce la tenue d’un nouveau Nintendo Direct qui aura lieu dans la nuit du 23 au 24 septembre à minuit (heure française). Ce n’est pas forcément un horaire idéal pour les Européens, contrairement aux précédents événements du groupe qui étaient en pleine journée.

Le Nintendo Direct de septembre annoncé

Ce Nintendo Direct de septembre va durer 40 minutes et sera l’occasion de se focaliser principalement sur les jeux qui sortiront sur Switch dans le courant de cet hiver. Le calendrier actuel de Nintendo comprend Metroid Dread (qui arrivera le 8 octobre), Splatoon 3, Metroid Prime 4 et une suite à The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Mais Nintendo a également prévu des mises à jour très attendues pour des jeux déjà sortis. Les fans d’Animal Crossing : New Horizons sont avides du nouveau contenu promis par Nintendo, tandis que les joueurs de Super Smash Bros Ultimate attendent l’ultime combattant dans le cadre du pass Fighters Pass Vol. 2.

De nouvelles offres pour le Nintendo Switch Online seraient également en préparation. En plus des jeux NES et Super NES, Nintendo proposerait des jeux Game Boy et Game Boy Color (et peut-être même des jeux Nintendo 64) à son service d’abonnement en ligne.

Rendez-vous donc demain soir à minuit pour découvrir ce Nintendo Direct de septembre et des jeux Switch.