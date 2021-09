Starlink veut proposer des connexions internet par Laser aux astronautes en orbite

Les astronautes en orbite pourront bientôt regarder leur série Netflix préférée. Trêve de plaisanterie : Starlink songe à envoyer dans l’espace des satellites au Laser afin d’améliorer les communications entre les astronautes et les équipes au sol. Mieux encore, ces satellites coûteraient moins cher à produire et pourraient être fabriqués dans des délais plus courts que les satellites actuels.

Si l’on en croit Elon Musk, un réseau de satellites au Laser permettrait d’obtenir une vitesse de transmission des données proche de celle de la lumière, soit 290 798 684 m/s (ce qui est oublier un peu vite que la vitesse de transmission n’est que l’un des aspects technologiques de la transmission de données numériques).

Ces satellites new gen pourraient largement diminuer la latence des communications Terre-Espace, ce qui s’avèrera peut-être essentiel pour les futurs colons de Mars. Gywnne Shotwell, la présidente de SpaceX, imagine même une constellatation de satellites Starlink au Laser… en orbite autour de Mars !