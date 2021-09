Des micropuces volantes pourraient traquer la pollution atmosphérique

Des chercheurs de la Northwest University (Washington) ont mis au point des micropuces absolument minuscules et tellement légères qu’elles peuvent être portées par les courants venteux ! La forme de ces puces fait penser au fameux spinner (toupie), un design qui a bien entendu été pensé pour faciliter la portance aérienne. Le professeur John A. Rogers, directeur de recherche sur le projet, n’est pas peu fier de l’invention de son équipe :« Nous pensons avoir battu la biologie… nous avons pu construire des structures qui suivent une trajectoire plus stable à des vitesses terminales plus lentes que les graines équivalentes. L’autre chose… c’est que nous avons pu fabriquer ces structures de vol de type hélicoptère qui sont beaucoup plus petites que les graines que vous verriez dans le monde naturel. »



Aussi minuscules soient-elles, ces puces peuvent tout de même contenir des capteurs, et même une source d’alimentation. A terme, elles seront capable de communiquer des informations à distance avec des smartphones ! Les chercheurs envisagent déjà des utilisations dans le domaine de la climatologie ou de la lutte contre le réchauffement climatique. Les puces volantes pourraient alors renseigner sur l’acidité de l’air, la qualité de l’eau dans les nuages, ou bien encore le niveau de radiation solaire. Ces puces seraient bien sûr à usage unique, mais leur coût de production très faible permettrait largement d’envisager une production de masse.