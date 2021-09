Ride 4 : sur PS5 et Xbox Series X, le jeu de moto atteint un niveau de réalisme exceptionnel

Ride 4 n’est pas un jeu tout récent (sorti au début du mois d’octobre 2020), mais sur PS5 et Xbox Series X, cette simulation atteint un niveau de réalisme visuel absolument saisissant, un réalisme réhaussé bien sûr par l’extrême fluidité des courses (vive le 60 fps !). Plusieurs vidéos du titre avec la vue à la première personne (beaucoup préfèrent jouer en vue à la troisième personne au vu de la difficulté du titre) ont été diffusées ces derniers jours sur la toile, et c’est proprement stupéfiant. La mise à jour next gen du jeu apporte un niveau de détail inédit, au point que l’on peut légitiment confondre ces vidéos de gameplay avec des courses réelles. Si ce n’était l’adhérence assez surréaliste des bolides (qui fait tout de même comprendre qu’il s’agit bien d’un jeu), c’est tout simplement ultra bluffant.

