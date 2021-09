Réseaux : vers les 1 000 milliards de téraoctets de données par an à partir de 2030 ?

Huawei vient de livrer un rapport sur la consommation de datas à l’horizon 2030, et le constat prête à la réflexion. Si l’on en croit en effet les calculs du géant chinois, le monde consommera l’équivalent de 1 000 milliards de téraoctets par an à partir de 2030, soit 23 fois le niveau de consommation actuel ! Ainsi, les 200 milliards de connexions devraient être atteintes durant l’année 2030 (dont la moitié en connexions sans fil). Toujours à partir de 2030, un utilisateur consommera en moyenne 600 Go de données sur les réseaux cellulaires (x40 par rapport à aujourd’hui). La consommation via les réseaux fixes devrait être multipliée par 8, soit 1,3 To de données par foyer… et surtout par mois !

Le rapport Global Industry Vision : Communications Network 2030 table en effet sur une explosion des usages liés à l’IoT (objets connectés de toute sorte), ce qui induit des besoins en bande passante… qui sont loin d’être couverts aujourd’hui. Tous les secteurs sont concernés par cette augmentation massive des données en réseau, des transports (autonomes), à la santé (consultations à distance) en passant par l’industrie ou « Mr tout le monde » (jeux en réseaux, AR/VR, montres connectées, etc.).

Face à cette fringale de données, Huawei pressent qu’il faudra créer de nouveaux types d’infrastructures réseau, à la fois mieux optimisées et spécialisées. Le fabricant évoque la création de réseaux haut débit tridimensionnels, avec des relais au sol mais aussi dans l’espace ou dans notre atmosphère (drones relais). Ces réseaux tridimensionnels pourraient apporter des débits allant jusqu’à 10 Gbits/s ! Des efforts devront aussi être faits sur la consommation énergétique des serveurs, même si la crainte de serveurs gigas polluants relève aujourd’hui du pur fantasme (largement débunké aujourd’hui).