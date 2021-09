Marvel, Star Wars : Journée Disney+ annoncée pour le 12 novembre avec des nouveautés

Le 12 novembre prochain sera la Journée Disney+ (Disney+ Day), annonce le service de streaming. Il s’agira d’un événement mondial avec notamment la disponibilité en streaming de Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, le dernier film Marvel en date. Mais la France ne pourra pas en profiter à cause de la chronologie des médias.

Pas de Shang-Chi sur Disney+ en France… pour l’instant

Pour rappel, la chronologie des médias est une loi française qui impose des délais pour les sorties en DVD/Blu-ray, VOD, à la télévision ou encore en streaming. En l’état, la loi impose un délai de 36 mois (3 ans) entre la sortie au cinéma et la sortie sur une plateforme comme Netflix ou Disney+. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux étant sorti le 1er septembre dernier, il ne pourra arriver sur Disney+ en France qu’à partir de septembre 2024. Ce sera dès le 12 novembre 2021 aux États-Unis et ailleurs.

La chronologie des médias doit évoluer, mais ça patine avec les chaînes de télévision qui font un blocage. Disney envisage même d’arrêter de sortir ses films au cinéma en France pour les sortir exclusivement sur sa plateforme de streaming.

Programme de la Journée Disney+

En attendant, voici le programme de la Journée Disney+ pour le 12 novembre :

Le nouveau film original Disney+ Home Sweet Home Alone, reboot de la célèbre saga Maman, j’ai raté l’avion !.

La nouvelle série de courts métrages des studios d’animation Walt Disney, intitulée Olaf présente, dans laquelle le bonhomme de neige de La Reine des neiges raconte à sa manière les grands classiques Disney.

Le court-métrage d’animation Ciao Alberto des studios d’animation Pixar, avec les personnages du film d’animation Luca, proposé depuis cet été sur la plateforme.

Un court-métrage inédit des Simpson qui rend hommage aux célèbres mondes du catalogue Disney+.

Les cinq premiers épisodes de la saison 2 de la série National Geographic, Le Monde selon Jeff Goldblum.

Une émission spéciale sur les origines et l’influence sur la pop culture de Boba Fett, le légendaire chasseur de primes de Star Wars.

Une émission spéciale sur les projets à venir de l’Univers cinématographique Marvel.

La nouvelle série originale disponible dans Star Dopesick, avec Michael Keaton dans le rôle principal, qui dresse les portraits sans concession mais profondément humains de familles touchées par l’addiction aux opiacées.

Disney promet de dévoiler prochainement d’autres programmes. Il y aura notamment de nouveaux contenus Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic et Star, ainsi que des extraits exclusifs de futures productions. D’autre part, les parcs et bateaux de croisière Disney dans le monde entier dérouleront le tapis bleu aux abonnés Disney+, avec des surprises.

Au passage, Disney+ se lancera dans de nouveaux pays de la zone Asie-Pacifique : Taïwan et la Corée du Sud (le 12 novembre) et Hong Kong (le 16 novembre). Il n’y a pas d’information sur les prix. En France, c’est 8,99€/mois ou 89,90€/an.