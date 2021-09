Selon une étude, les conducteurs de Tesla deviendraient inattentifs avec le mode autopilot enclenché

Après les accidents et les enquêtes des autorités fédérales, le mode Autopilot des Tesla est une nouvelle fois sur la sellette. Une étude du prestigieux MIT (Massachussetts Institute of Technology) montre en effet que les conducteurs de Tesla deviennent nettement plus inattentifs dès que l’Autopilot est enclenché. « Les modèles de comportement visuel changent avant et après le désengagement [Autopilot] « si l’on en croit l’étude en question. « Avant le désengagement, les conducteurs regardaient moins la route et se concentraient davantage sur les domaines non liés à la conduite qu’après la transition vers la conduite manuelle. La proportion plus élevée de regards hors route avant le désengagement de la conduite manuelle n’a pas été compensée par des regards plus longs devant (vers la route, Ndlr). »

Dit plus clairement, les conducteurs sont moins focalisés sur la route lorsque l’Autopilot est enclenché. Cela signifie que même si la loi oblige le conducteur à garder les mains sur le volant et une attention intacte, le simple fait de savoir que l’IA prend le contrôle fait baisser le niveau de vigilance dans des proportions mesurables. Ces conclusions ne sont pas forcément un désaveux total pour la voiture 100% autonome, mais cela veut sans doute dire aussi que c’est du tout ou rien : tant que l’IA (autopilot) ne sera pas d’un niveau de fiabilité très élevé, l’usage d’un mode Autopilot (ou équivalent) représentera un risque sachant que le conducteur pourrait ne pas tenir son rôle en cas de défaillance du système.

Tesla devrait bientôt déployer la dernière version de son FSD (full self-driving) Autopilot. Le National Transportation Safety Board (NTSB) a déjà prévenu la firme d’Elon Musk que cette mise à jour ne devrait pas être déployée tant que les « problèmes de sécurité basiques » ne sont pas résolus. L’étude du MIT pourrait faire pencher fortement la balance dans le sens des autorités.