Le Xiaomi REDMI 10 est disponible à la vente en France à moins de 200 euros

Le Xiaomi Redmi 10, dont les spécifications avaient fuité au mois d’août, est désormais disponible à la vente en France. Pourtant équipé d’une dalle 6,5 pouces Full HD+ de 1080 x 2400 pixels (90 Hz) avec lecteur d’empreintes, d’un processeur Helio G88 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz, d’une batterie 5000 mAh, de 64 Go de stockage slot micro SDXC (jusqu’à 512 Go), d’un bloc photo à 4 capteurs et de la dual SIM, le Redmi 10 parvient à descendre (nettement) en dessous de la barre des 200 euros, ce qui est un tarif absolument canon pour les spécifications affichées.

Rien que pour sa partie photo, le Redmi 10 ressemble à une sacré affaire. Qu’on en juge : le bloc photo contient un 50 MP (f/1.8) + 8 MP (ultra grand angle, f/2.2, FOV 120°) + 2 MP (macro, f/2.4) + 2 MP (profondeur, f/2.4), sans oublier le HDR et la vidéo Full HD. C’est nettement plus modeste pour la caméra avant 8 MP (f/2.0). Le tout fonctionne sous Android 11 avec l’interface MIUI 12.5.

Le Xiaomi Redmi 10 est disponible à la vente chez Darty ou LDLC au prix de 179 euros seulement.

