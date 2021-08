Xiaomi officialise par erreur son Redmi 10 : les caractéristiques

Xiaomi a officialisé le Redmi 10, son nouveau smartphone d’entrée de gamme. Mais le constructeur semble avoir fait une erreur, puisque sa présentation a été retirée de son blog. Malheureusement pour lui, rien ne disparait vraiment d’Internet et tous les détails ont pu être récupérés avant le retrait.

Voici toutes les caractéristiques techniques du Redmi 10 de Xiaomi :

Écran de 6,5 pouces (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 90 Hz (possibilité de choisir 45, 60 ou 90 Hz)

Processeur MediaTek Helio G88

4 ou 6 Go de RAM

64 ou 128 Go d’espace de stockage

Batterie de 5 000 mAh (recharge rapide à 18 W en mode filaire, charge sans fil inversée de 9 W, chargeur de 22,5 W inclus dans la boîte

Capteur d’empreintes sur la tranche

Quatre capteurs photo : principal de 50 mégapixels, ultra grand-angle de 8 mégapixels, macro de 2 mégapixels et capteur de profondeur de 2 mégapixels

Capteur photo frontal de 8 mégapixels

Prise jack présente

USB-C, 4G, Bluetooth, Wi-Fi, un haut-parleur en bas

Tourne sous Android 11 avec la surcouche MIUI 12.5

Coloris : gris, blanc et bleu

Dimensions : 161,95 x 75,53 x 8,92 mm

Poids : 181 grammes

On est donc bien sur de l’entrée de gamme. Xiaomi propose en tout cas une belle mise à niveau en comparaison avec le Redmi 9, à savoir son prédécesseur. Il dispose également d’un design plus intéressant, empruntant plusieurs traits esthétiques aux téléphones plus haut de gamme de la marque.

Xiaomi n’a pas encore communiqué le prix ni la date de sortie, si ce n’est que le téléphone sera bientôt disponible. Peut-être que nous en saurons plus quand le smartphone sera vraiment annoncé. On se doute que c’est une question de jours à ce stade.