Xiaomi annonce la sortie du Redmi 9 en France

Le fabricant Xiaomi annonce la disponibilité de son Redmi 9 en France. Le nouveau smartphone offre des améliorations majeures par rapport à ses prédécesseurs en embarquant un bloc photo à quatre capteurs, un écran FHD+ Dot Drop de 6,53 pouces avec une encoche en forme de goutte d’eau sur la partie supérieure – le tout avec un rapport qualité-prix imbattable : 159 euros.

Le Redmi 9 révolutionne l’expérience de l’entrée de gamme

Le Redmi 9 est le premier smartphone entrée de gamme à disposer d’une configuration quad-caméra polyvalente. Le principal bénéficie d’une définition de 13 mégapixels (f/2,2), accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2), d’un capteur avec objectif macro de 5 mégapixels (f/2,4) et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. A l’avant, il faut compter sur un appareil photo de 8 mégapixels en façade.

Côté performances, le Redmi 9 dispose d’un processeur MediaTek Helio G80, offrant une performance améliorée de 207% par rapport à son prédécesseur, ainsi qu’une batterie de 5020mAh. Enfin, le Redmi 9 est compatible avec la charge rapide à 18W.

Pour finir, le smartphones intègre également plusieurs fonctionnalités : port jack de 3,5mm, port infrarouge, NFC, support double SIM et un tiroir MicroSD

Le Redmi 9 est disponible en trois coloris : Gris Carbone, Vert Rivage et Violet Aurore. Vous le trouverez à partir de 159,90 euros dans sa déclinaison la plus modeste équipée de 3 Go de RAM et d’un espace de stockage de 32 Go (sur gearbest) et il faudra débourser 189,90 euros pour la version de 4/64 Go (sur gearbest, Boulanger).