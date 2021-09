Disney+ bientôt disponible sur la Freebox Delta

Les abonnés avec une Freebox Delta et le player Devialet vont bientôt accueillir Disney+. Xavier Niel en personne a profité de la convention de Free organisée ce week-end pour évoquer le service de streaming.

Arrivée imminente de Disney+ sur la Freebox Delta

Il n’y a pas encore une date précise pour l’arrivée de Disney+ sur la Freebox Delta, si ce n’est que ce sera pour début octobre. C’est donc une question de semaines, les propriétaires de cette box n’ont pas bien longtemps à patienter.

En soi, ceux qui ont une Freebox Delta peuvent déjà accéder à Disney+… s’ils ont le player Pop et non le player Devialet. Cela s’explique par le fait que le player Pop tourne sous Android TV et que le service de streaming propose déjà une application dessus. Dans le cas du player Delta, il s’agit d’un système d’exploitation maison de Free. Cela nécessite ainsi plusieurs modifications au niveau du développement. Cela explique pourquoi un nombre important d’applications ne sont pas disponibles dessus.

On peut en tout cas se demander si Disney+ sera offert pendant une certaine période. Après tout, ceux qui ont une Freebox Pop ont le droit à six mois offerts. Étant donné que la Freebox Delta est la box premium de Free, il serait sympathique que le fournisseur d’accès fasse un geste à ses clients.

Pour rappel, la Freebox Delta coûte 39,99€/mois pendant un an puis 49,99€/mois. Il faut ajouter 480€ (ou 10€/mois pendant 48 mois) pour avoir le player Devialet. Pour sa part, Disney+ coûte 8,99€/mois ou 89,90€/an.