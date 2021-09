Quantic Dreams préparerait un jeu Star Wars en partenariat avec Disney et Lucasfilm Games

C’est la grosse rumeur du jour dans le secteur du JV : le journaliste américain Tom Henderson croit savoir que le studio parisien Quantic Dreams (Detroit : Become Human) travaillerait actuellement sur un projet de jeu Star Wars en partenariat avec Disney et Lucasfilm Games.

Le visage saisissant de Chloé dans Detroit become Human du studio Quantic Dreams

Mieux encore, on apprend que le studio français serait à l’oeuvre sur ce projet depuis 18 mois. La rumeur est crédible, et « colle » avec la fin du partenariat exclusif noué pendant des années entre Sony et Quantic Dreams. Ce partenariat avait été rompu en 2019, année à partir de laquelle Quantic Dreams a affiché de nouvelles ambitions en se lançant notamment dans l’édition de jeux.

Si l’info devait se confirmer, elle confirmerait que Disney « arrose très large » dès qu’il s’agit de sa licence Star Wars, une licence déjà transposée en jeu vidéo par Electronic Arts, Ubisoft, Aspyr, ou bien encore le studio mobile Zynga.