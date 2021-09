La nouvelle PS5 est autant performante que le modèle d’origine

Sony commercialise depuis peu une nouvelle PS5 (CFI-1100) et des tests des spécialistes de Digital Foundry montrent que les performances sont les mêmes avec la console d’origine (CFI-1000).

Même performances entre la PS5 d’origine et la nouvelle

La principale différence de la nouvelle PS5 est que le dissipateur de chaleur qui se veut plus petit. Cela a inquiété des joueurs, pensant que la console pourrait davantage chauffer. Mais les nouveaux tests révèlent que ce n’est pas le cas et, surtout, que les performances sont les mêmes entre les deux consoles.

La nouvelle console entraîne des températures plus froides dans certains cas, et plus chaudes dans d’autres, mais la différence n’est toujours que de quelques degrés. De plus, dans tous les tests effectués sur les deux versions de la PS5, les consoles se sont comportées de manière identique.

D’un point de vue matériel, la nouvelle console est environ 300 grammes plus légère que le modèle de lancement, avec les mêmes dimensions. Elle apporte également une petite amélioration au support, en le rendant plus facile à fixer à la main sans avoir besoin d’un tournevis ou d’une pièce de monnaie pour le visser.

Pas d’inquiétude donc : que vous ayez la PS5 d’origine (CFI-100) ou la révision (CFI-1100), l’expérience sera la même. Sony va très certainement écouler le stock restant du modèle d’origine avant d’exclusivement vendre le nouveau.

En parlant de la PS5, Sony a sorti cette semaine une mise à jour assez importante qui ajoute plusieurs nouveautés. Il y a notamment le support des SSD M.2 pour étendre l’espace de stockage. Toutes les informations sont à retrouver sur cet article dédié.