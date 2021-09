PS5 : la mise à jour avec le support des SSD M.2 est disponible

Sony rend aujourd’hui disponible la mise à jour 21.02-04.00.00 pour la PS5 avec le support des SSD M.2. Les joueurs peuvent ainsi augmenter l’espace de stockage de leur console pour stocker encore plus de jeux. Pour rappel, la console propose de base 825 Go.

Le support du SSD M.2 arrive sur PS5

Une fois installé dans une PS5, le SSD M.2 peut être utilisé pour télécharger, copier et lancer des jeux PS5 et PS4, mais également des applications multimédias. Vous pouvez lancer des jeux PS5 et PS4 directement depuis le disque SSD M.2, tout comme vous pouvez déplacer vos jeux entre les différentes options de stockage.

Il est bon de noter que Sony exige des spécificités pour l’usage du SSD M.2 dans la PS5. Cela implique un dispositif de dissipation thermique efficace doté d’une structure de refroidissement (comme un dissipateur thermique) satisfaisant les critères de taille. Tous les détails sont à retrouver sur cet article dédié.

D’autres nouveautés sont disponibles

En outre, la mise à jour vient améliorer l’expérience utilisateur. Les joueurs peuvent désormais personnaliser leur centre de contrôle plus librement, en réorganisant les commandes ou en sélectionnant celles à masquer ou à afficher en bas de l’écran. Game Base s’améliore également avec la possibilité d’afficher les messages et d’en envoyer à ses amis.

D’autre part, les abonnés au PlayStation Now peuvent désormais choisir entre le 720p et le 1080p (en fonction des jeux) comme définition vidéo préférée pour le streaming de jeux. On retrouve aussi la capture automatique de vidéos immortalisant un meilleur record personnel. Sony en a profité pour mettre en place un nouveau système de suivi des trophées.

Autre nouveauté pour la PS5, la prise en charge de l’audio 3D pour les haut-parleurs intégrés aux téléviseurs. Une fois cette fonctionnalité activée dans les paramètres du son, elle transforme l’audio du canal standard des haut-parleurs du téléviseur en un son à trois dimensions, ce qui renforce la sensation d’immersion dans les jeux. De plus, les joueurs possédant un casque-micro sans fil Pulse 3D ont désormais accès aux paramètres de l’égaliseur depuis le menu « Contrôle du son », ce qui leur permet de personnaliser leur profil de son à leur guise.

La mise à jour avec le support du SSD M.2 et le reste est disponible dès maintenant au téléchargement depuis la PS5.